Названа опасность запрета старых автомобилей в России

В Госдуме предложили запретить ездить на старых автомобилях. Соответствующая инициатива комитета Госдумы по экономической политике по промышленности уже была направлена в Минтранс и Минпромторг, сообщает «Коммерсантъ». Речь идет о машинах, которые достигли «предельных сроков эксплуатации», при этом пока не известно, о каких именно машинах идет речь – частных или коммерческих – и какие санкции будут применяться в отношении владельцев старых автомобилей.

О плюсах и минусах запрета старых автомобилей в России в эфире НСН рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто (слушайте аудио).