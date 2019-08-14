Названа опасность запрета старых автомобилей в России
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто рассказал в эфире НСН о плюсах и минусах инициативы Госдумы о запрете эксплуатации старых машин.
В Госдуме предложили запретить ездить на старых автомобилях. Соответствующая инициатива комитета Госдумы по экономической политике по промышленности уже была направлена в Минтранс и Минпромторг, сообщает «Коммерсантъ». Речь идет о машинах, которые достигли «предельных сроков эксплуатации», при этом пока не известно, о каких именно машинах идет речь – частных или коммерческих – и какие санкции будут применяться в отношении владельцев старых автомобилей.
О плюсах и минусах запрета старых автомобилей в России в эфире НСН рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто (слушайте аудио).
«У нас страна старых автомобилей. У нас средний возраст автомобиля – 12,5 лет. Отказ от старых автомобилей сильно улучшит нашу экологию, с одной стороны, а с другой стороны, безопасность. Когда старый автомобиль попадает в аварию, он максимально опасен, потому что в нем нет ни подушек, ничего. Конечно, это все хорошо, но средний возраст автомобиля 12,5 лет не потому, что люди любят классику или ретро машины, а потому что страна небогатая. Подобная инициатива очень социально опасная и ведет к ущемлению прав огромного количества людей, если она не обставлена какими-то мягкими экономическими мерами стимулирования и поощрения покупки нового автомобиля», — заметил автоэксперт.
Отметим, что аналогичные инициативы предлагались и ранее. Так, пять лет назад Минпромторг предложил ограничить предельный возраст коммерческого транспорта 7–15 годами.
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