Госдума хочет запретить эксплуатацию старых авто

Известия поясняют, что инициатива уже была направлена в министерство транспорта, а также министерство промышленности и торговли. Известно, что такая идея появилась у парламентариев по итогам круглого стола, на котором в июне обсуждались вопросы экологии. Как отмечает РЕН ТВ, не ясно, о каких конкретно транспортных средствах идет речь. Однако уточняется, что на сегодняшний день подобных ограничений в российском законодательстве нет.

Как сообщает Москва 24, единственная норма вступит в силу в следующем году. Она будет контролировать автобусы, которые используются для перевозки детей. В соответствии с ней, такой транспорт должен быть не старше 10 лет.

Аналогичные инициативы, тем не менее, предлагались ранее. Пять лет назад Минпромторг предложил ограничить предельный возраст коммерческого транспорта 7–15 годами, напоминает Life.ru.

Ранее сообщалось, что компания по сборке автомобилей иностранных брендов «Автотор» планирует построить в Калининграде завод мощностью 50 тысяч легковых машин в год. Не исключено, что «Автотор» станет сотрудничать с одним из китайских брендов, заметил в эфире НСН автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. Представители этой нации любят строить бизнес на перспективу.

