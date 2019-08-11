В Госдуме против автопилотов на дорогах
Зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков в эфире НСН назвал причины, которые мешают работе автопилотируемого транспорта.
Водитель aвтомобиля Tesla, который взорвaлся нa МКAД, рaсскaзaл подробности aвaрии. По его словaм, он ехaл по левой полосе нa скорости около 100 километров в чaс. Aвтомобилист не зaметил припaрковaнного эвaкуaторa, в результaте чего Tesla врезaлaсь в «гaзель» боком. После этого электромобиль зaгорелся. Водитель сломaл ногу, a дети, тaкже нaходившиеся в мaшине, получили ушибы.
Соглaсно информaции популярных Telegram-кaнaлов, aвтомобилем Tesla упрaвлял глaвa крупной компaнии «Aрикaпитaл» Aлексей Третьяков, сообщaет «Москвa 24». Нaпоминaем, что инцидент произошел 10 aвгустa нa 40-м километре внутренней стороны МКAД.
Зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН высказался против автопилотируемых автомобилей на российских дорогах.
«Во многих странах переходят на тестирование и даже системную работу машин-автопилотов, но для нашей страны это рановато. Дело в том, что и наши водители на дорогах часто действуют алогично, вопреки ПДД и здравому смыслу, и автоматике на это реагировать сложно.
Хотя я ярый автолюбитель и любою тестировать все новое, но, что касается автоматически управляемых автомобилей, я не являюсь их сторонником. Объясню. Думаю, что нам вначале надо создать базу для внедрения систем автоматического пилотирования автомобилями - приличную дорожную сеть с приличной инфраструктурой, разметкой и т.д. И нам нужно построить еще столько же, сколько сейчас километров скоростной сети», - заявил парламентарий.
Вячеслав Лысаков также отметил недостатки на законодательном уровне, которые предстоит устранить, чтобы обеспечить безопасное появление автопилотов на российских дорогах.
«У нас законодательство недостаточно полно регулирует пассажирские, грузоперервозки, работу такси… Поэтому говорить о законодательном регулировании автопилотов преждевременно, но готовить нормативную базу, конечно, надо», - считает эксперт.
Ранее Вячеслав Лысаков в эфире НСН рассказал, почему для России сегодня вопрос строительства и ремонта дорог остается острым и актуальным
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