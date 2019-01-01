В России предложили включать плату за мобильную связь в платежку ЖКУ

Исследовательский холдинг «Ромир» выяснил, что более 40 процентов россиян с трудом представляют свою жизнь без смартфонов. Треть опрошенных ответили, что не смогут прожить без интернета. В основном такого мнения придерживается молодежь. В возрастной группе от 18 до 24 лет доля таких ответов в два раза выше — 68%.

Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН заявил, что современный человек настолько нуждается в мобильном телефоне, что результаты опроса вполне ожидаемы.

«Мобильный телефон сегодня — необходимая вещь. Даже когда люди забывают их дома, чувствуют себя некомфортно и возвращаются, а когда забывают водительские права, то не делают этого, надеясь, что сотрудник ГИБДД их не поймает. Мобильную связь можно включать в платежку коммунальных услуг наравне с водой и газом. Мобильный телефон есть у каждого, кто может держать его в руках, поэтому это не удивительно», — отметил он.