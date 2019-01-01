В России предложили включать плату за мобильную связь в платежку ЖКУ
Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily пояснил НСН, почему более 40 процентов россиян не представляют свою жизнь без мобильного телефона.
Исследовательский холдинг «Ромир» выяснил, что более 40 процентов россиян с трудом представляют свою жизнь без смартфонов. Треть опрошенных ответили, что не смогут прожить без интернета. В основном такого мнения придерживается молодежь. В возрастной группе от 18 до 24 лет доля таких ответов в два раза выше — 68%.
Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН заявил, что современный человек настолько нуждается в мобильном телефоне, что результаты опроса вполне ожидаемы.
«Мобильный телефон сегодня — необходимая вещь. Даже когда люди забывают их дома, чувствуют себя некомфортно и возвращаются, а когда забывают водительские права, то не делают этого, надеясь, что сотрудник ГИБДД их не поймает. Мобильную связь можно включать в платежку коммунальных услуг наравне с водой и газом. Мобильный телефон есть у каждого, кто может держать его в руках, поэтому это не удивительно», — отметил он.
Это не исключительно российский, но и общемировой тренд. Он напрямую связан с развитием технологий и ростом потребляемой информации.
«Количество устройств растет. И самое главное, объем потребления информации растет. Когда были Сети третьего поколения, объем информации был 2-3 Гб в месяц, когда появились сети четвертого поколения — 7-8 Гб, а когда будет пятого поколения, то эти цифры будут уже зашкаливать», — добавил Кусков.
Ранее доцент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Александр Павлов рассказал НСН, кто не выживет без интернета и смартфонов.
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