Силовики раскрыли группировку из 80 человек, обналичившую 18 млрд рублей

Правоохранители раскрыли крупное преступное сообщество, которое занималось незаконной банковской деятельностью и хищениями бюджетных средств, организаторы и участники группы задержаны при силовой поддержке Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в преступное сообщество входили около 80 человек.

«Злоумышленники незаконно обналичили около 18 млрд рублей – часть денег была получена в рамках заключенных государственных контрактов», — указали в Росгвардии.

Сотрудники ведомства, ФСБ и МВД проводили оперативные мероприятия в нескольких российских регионах, в том числе в Москве.

Между тем ОМОН «Пересвет» подмосковного управления Росгвардии пресек деятельность мошенников, которые организовывали массовые звонки и отправку сообщений в разные регионы. У злоумышленников конфисковали оборудование, отмечает телеканал «360».

