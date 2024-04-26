Силовики раскрыли группировку из 80 человек, обналичившую 18 млрд рублей
Правоохранители раскрыли крупное преступное сообщество, которое занималось незаконной банковской деятельностью и хищениями бюджетных средств, организаторы и участники группы задержаны при силовой поддержке Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, в преступное сообщество входили около 80 человек.
«Злоумышленники незаконно обналичили около 18 млрд рублей – часть денег была получена в рамках заключенных государственных контрактов», — указали в Росгвардии.
Сотрудники ведомства, ФСБ и МВД проводили оперативные мероприятия в нескольких российских регионах, в том числе в Москве.
Между тем ОМОН «Пересвет» подмосковного управления Росгвардии пресек деятельность мошенников, которые организовывали массовые звонки и отправку сообщений в разные регионы. У злоумышленников конфисковали оборудование, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru