Культуролог рассказал, кто не выживет без интернета и смартфонов

Более 40 процентов опрошенных исследовательским холдингом «Ромир» россиян не могут представить свою жизнь без смартфонов, а треть – без интернета. В возрастной группе от 18 до 24 лет доля подобных ответов в два раза выше – 68%.

О том, насколько в культурном плане технологии и гаджеты вошли в жизнь россиян, НСН рассказал доцент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Александр Павлов.

«Есть такое понятие, как «digital youth». К этой категории относятся люди, чья молодость пришлась на бурный рост Интернета. Они стали в нем развиваться, общаться – в общем, чувствовать лучше, чем, например, прародители без него. Но эта часть населения может представить свою жизнь без Интернета, потому что жила без него, она знает, каково это. Будет тяжело, но ведь это не вода, без которой невозможно прожить. А смартфоны – лишь средство, которое позволяет в свободную минуту ответить на сообщение, а не ждать возможности, когда можно добраться до стационарного телефона и сделать звонок», - рассказал культуролог.

Он прокомментировал и ту часть исследования «Ромира», в которой говорится о 68% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, которые не представляют свою жизнь без гаджетов и Интернета.

«Все дело в том, что они относятся к так называемой категории «digital natives». Это люди, которые родились при Интернете. Они привыкли, что вся их жизнь связана с ним и гаджетами. Эта часть населения, конечно, не может представить жизнь без современных технологий. Именно об этом говорят цифры в опросе. И это не единственное такое исследование, есть и другие, подтверждающие, что многие люди, преимущественно молодого возраста, проводят свое свободное, и даже не свободное, время в сети», - рассказал Александр Павлов.

Как ранее сообщала НСН, в докладе Международного телекоммуникационного союза (МТС) говорится, что почти 4 миллиарда человек во всем мире не используют Интернет. В основном это женщины, старики, малообразованные, люди с низким доходом и из деревень.

В МТС также указывают на резкий рост пользователей мобильного интернета. Основным препятствием для использования мобильного интернета является цена на мобильный телефон. Также в бедных странах люди не могут позволить себе дорогостоящее выделенное подключение к интернету. Однако его стоимость постепенно снижается.

Согласно приведенному в докладе Индексу развития информационно-коммуникационных технологий, первое место второй год подряд по развитию в стране ИКТ занимает Республика Корея. На втором месте Исландия, на третьем – Дания. Россия в Индексе 2016 года находится на 43 месте.



