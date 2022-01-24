Эксперт пояснил, кого коснётся налог на вклады свыше миллиона рублей
Экономист Николай Кульбака заявил, что заплатить налог с процентов по вкладу в 2022 году придётся также кладчикам, в прошлом году переложившим меньшую сумму под более высокий процент, сообщает «Вечерняя Москва».
По его мнению, новый налог может коснуться тех россиян, у которых размер вклада около 700 тысяч рублей. Например, если в августе 2021 года сумму в 710 тысяч рублей сняли с вклада с процентной ставкой 4,5% и положили под 8%, то тогда доход составит 42,85 тысячи, то есть превысит необлагаемую налогом сумму в 42,5 тысячи.
«Если вы переложили со ставки 4,3% на 7,5%, то налога не будет. Если человек перекладывал деньги в августе под больший процент, то, начиная с суммы где-то в 700 тысяч, ему бы хорошо проверить это», — подчеркнул эксперт.
Кульбака добавил, что большинство профессиональных вкладчиков не держат на вкладе небольшие суммы, поэтому им не стоит волноваться.
Ранее эксперты пояснили, что налог на доходы с банковских вкладов россиян, превышающих сумму в один млн рублей по итогам 2021 года частично распространится и на держателей меньших сумм, в связи с удвоением за год ключевой ставки ЦБ РФ и увеличения ставок по вкладам.
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