Стало известно о подводных камнях нового налога на вклад
Налог на доходы с банковских вкладов россиян, превышающих сумму в 1 млн рублей по итогам 2021 года частично распространится и на держателей меньших сумм, сообщает РБК.
Под налог могут попасть любые депозиты, на которые начислены проценты более чем на 42,5 тысячи рублей. Это связано с удвоением за год ключевой ставки ЦБ РФ и увеличения ставок по вкладам.
По словам экспертов, налогом могут облагаться депозиты с суммой от 700 тысяч рублей. Это значит, что налог на вклады придется оплачивать некоторым клиентам банков с начальной суммой в 700 тысяч рублей.
Как сообщалось ранее, под налогообложение подпадает совокупный процентный доход по вкладам в банках страны, выплаченный гражданину за год. При этом не учитывается необлагаемый процентный доход: произведение миллиона рублей и ключевой ставки Центробанка на 1 января года.
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