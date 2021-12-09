Экономист объяснил, почему россияне выбирают невыгодные вклады
Россияне выбирают банковские вклады с маленькой доходностью из-за небольших накоплений. Об этом рассказал заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.
Абрамов пояснил, что россияне держатся за традиционные и менее рискованные вложения. Так он прокомментировал статистику, по которой россияне открыли 15 млн брокерских счетов.
«Я бы назвал это явление "робингудизацией" внутреннего фондового рынка, подразумевая американского брокера Robinhood, который вовлек в биржевые спекуляции в США примерно 23 миллиона преимущественно молодых граждан, но не сделал ничего, чтобы приобщить их к ценностям долгосрочных сбережений», - цитирует экономиста РИА Новости.
Аналитик пояснил, что 62% указанных брокерских счетов, то есть около 9,3 млн, не пополнены, а на 19% счетов (2,9 млн) находятся активы на сумму не более 10 тысяч рублей.
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