Психолог дал советы семьям на самоизоляции

«Эта ситуация дает возможность человеку больше внимания обратить на себя самого, на свои внутренние проблемы и заняться ими. Сначала надо в самом себе разобраться наедине, а потом желательно проделать это вместе с кем-то, с тем, кому доверяешь. И когда кончится изоляция, может быть, что-то изменится и в прежних отношениях с теми, кому доверился, с кем поделился, и с другими, с кем не работал над отношениями, потому что все равно теперь вы к ним относитесь по-другому», – говорит он.

Психолог также рассказал приемы, которые помогут не испортить отношения с членами семьи, с которыми приходится находится круглые сутки.

«У каждого должно быть личное пространство, свое личное время, это нужно уважать и ожидать такого же уважения в ответ к себе. Если этого в семье нет, и вдруг оказывается, что вам вместе тесно, значит как раз пришло время над этим работать. Всем вместе нужно обсудить, как это изменить. Прежде всего, выделить каждому личное время, по возможности, выделить личное пространство, может и не отдельную комнату, но рабочее место, игровое место. И договориться, кто в какое время чем занимается. Нынешняя ситуация – хороший повод для подобного переустройства. Иначе потребность в самом себе, в личной интимности нарушается, и от этого и сходят с ума, а не потому, что вместе тесно. Это проблема границ - они должны быть», – советует Геннадий Старшенбаум.

Ранее иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева в эфире НСН призвала относиться к самоизоляции как к осознанному выбору, чтобы легче перенести длительное пребывание дома.

