Эксперт перечислил сообщения, которые лучше удалять из смартфона
Информацию о паролях, личные данные, сообщения, которые могут содержать вредные для репутации или для близких сведения, лучше удалять, сообщает «Прайм» со ссылкой на гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина.
Он напомнил, что некоторые программы для работы требуют список контактов и доступ к SMS. Последнее важно для быстрой авторизации. «Однако эти и многие другие случаи с быстрым доступом к СМС через вирусы или удаленное восстановление резервной копии телефона без вашего ведома превращают копилку СМС в самое уязвимое пространство», - сказал эксперт.
Щельцин также предупредил, что злоумышленники могут получить доступ к паролям, предоставляемые банками и интернет-сайтами, и работающие не дольше одной минуты.
Эксперт советует делать резервное копирование данных, устанавливать двухфакторную верификацию.
Стало известно, как с помощью различных методов вернуть украденный гаджет.
Воперационных системах Аndroid и iOS имеются программы трекинга. Жертва кражи может с помощью компьютера войти в личный кабинет на сайте разработчика или производителя и посмотреть, где последний раз устройство включалось.
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