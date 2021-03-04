Эксперт перечислил сообщения, которые лучше удалять из смартфона

Информацию о паролях, личные данные, сообщения, которые могут содержать вредные для репутации или для близких сведения, лучше удалять, сообщает «Прайм» со ссылкой на гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина.

Он напомнил, что некоторые программы для работы требуют список контактов и доступ к SMS. Последнее важно для быстрой авторизации. «Однако эти и многие другие случаи с быстрым доступом к СМС через вирусы или удаленное восстановление резервной копии телефона без вашего ведома превращают копилку СМС в самое уязвимое пространство», - сказал эксперт.