Специалист рассказал, как быстро найти украденный смартфон

Стало известно, как с помощью различных методов вернуть украденный гаджет, сообщает «Прайм» со ссылкой на партнера и директора компании «Интеллектуальный Резерв» Павла Мясоедова.

По его словам, в операционных системах Аndroid и iOS имеются программы трекинга. Жертва кражи может с помощью компьютера войти в личный кабинет на сайте разработчика или производителя и посмотреть, где последний раз устройство включалось.

Эксперт рассказал, как спасти упавший в сугроб смартфон

Также можно самостоятельно установить аналогичную программу и включить в ней скрытый режим.

Ряд компаний предлагают заблокировать телефон или высылать на экран сообщения о необходимости вернуть похищенное. При этом Мясоедов отметил, что обращение в правоохранительные органы будут эффективнее.

Ранее шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал в эфире «Радио 1», на что обращать внимание при покупке смартфона с рук.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ГаджетыСмартфоны
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры