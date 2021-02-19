Специалист рассказал, как быстро найти украденный смартфон
Стало известно, как с помощью различных методов вернуть украденный гаджет, сообщает «Прайм» со ссылкой на партнера и директора компании «Интеллектуальный Резерв» Павла Мясоедова.
По его словам, в операционных системах Аndroid и iOS имеются программы трекинга. Жертва кражи может с помощью компьютера войти в личный кабинет на сайте разработчика или производителя и посмотреть, где последний раз устройство включалось.
Также можно самостоятельно установить аналогичную программу и включить в ней скрытый режим.
Ряд компаний предлагают заблокировать телефон или высылать на экран сообщения о необходимости вернуть похищенное. При этом Мясоедов отметил, что обращение в правоохранительные органы будут эффективнее.
Ранее шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал в эфире «Радио 1», на что обращать внимание при покупке смартфона с рук.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 447 / сут.
Умерли
81 926+480 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 730 / сут.
- Специалист рассказал, как быстро найти украденный смартфон
- Юрист назвал способ обойти уловки банков при кредитовании
- При беспорядках в Испании задержали более десятка человек
- Панин назвал стоимость своей испанской квартиры
- Россиянам напомнили о коротком рабочем дне в субботу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru