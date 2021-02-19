Специалист рассказал, как быстро найти украденный смартфон

Также можно самостоятельно установить аналогичную программу и включить в ней скрытый режим.

Ряд компаний предлагают заблокировать телефон или высылать на экран сообщения о необходимости вернуть похищенное. При этом Мясоедов отметил, что обращение в правоохранительные органы будут эффективнее.

Ранее шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал в эфире «Радио 1», на что обращать внимание при покупке смартфона с рук.

