Составлен список самых надежных смартфонов

Как отметил эксперт, остальные смартфоны - «это общая масса». По его словам, часто клиенты обращаются в сервис по поводу одинаковых проблем с определенной моделью смартфона.

Тем временем, сроки использования смартфона зависят от тех функций, которые востребованы у пользователя. Чаще всего меняют гаджеты фотографы и геймеры.

