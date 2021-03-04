Составлен список самых надежных смартфонов
Смартфоны iPhone названы самыми ненадежными.
Как написала «Вечерняя Москва» со ссылкой на владельца сервисного центра, на данные гаджеты приходится около 20% случаев ремонта от общей массы смартфонов. Вторую строчку самых надежных телефонов занимают аппараты компании Samsung - 15% от числа заявок на ремонт. Замыкают тройку устройства Xiaomi.
Как отметил эксперт, остальные смартфоны - «это общая масса». По его словам, часто клиенты обращаются в сервис по поводу одинаковых проблем с определенной моделью смартфона.
Тем временем, сроки использования смартфона зависят от тех функций, которые востребованы у пользователя. Чаще всего меняют гаджеты фотографы и геймеры.
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