Составлен список самых надежных смартфонов

Смартфоны iPhone названы самыми ненадежными.

Как написала «Вечерняя Москва» со ссылкой на владельца сервисного центра, на данные гаджеты приходится около 20% случаев ремонта от общей массы смартфонов. Вторую строчку самых надежных телефонов занимают аппараты компании Samsung - 15% от числа заявок на ремонт. Замыкают тройку устройства Xiaomi.

Эксперт рассказал, как подготовить смартфон к ремонту

Как отметил эксперт, остальные смартфоны - «это общая масса». По его словам, часто клиенты обращаются в сервис по поводу одинаковых проблем с определенной моделью смартфона.

Тем временем, сроки использования смартфона зависят от тех функций, которые востребованы у пользователя. Чаще всего меняют гаджеты фотографы и геймеры.

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