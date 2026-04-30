СМИ: Вышки связи могут появиться на медучреждениях, а также социальных и спортивных объектах

Это означает, что оборудование может появиться на новых и реконструированных социальных, спортивных и культурных объектах, коммерческой недвижимости, а также в медучреждениях. Специалисты считают, что интеграция инфраструктуры на этапе строительства поможет покрыть связью здания или общественные пространства, где она работает нестабильно или отсутствует. Кроме того, такой подход создаст основу для развертывания сетей 5G, которым требуется большее количество базовых станций по сравнению с существующими стандартами.

Резервирование мест при благоустройстве городских территорий при строительстве новых зданий и ремонт старых может сделать услуги для абонентов доступнее, а также сократит сроки и стоимость разворачивания сетей.

Сегодня жители домов и бизнесмены жалуются на плохую связь в собственных квартирах и коммерческих помещениях на первых этажах. Больше всего проблем - в высотках с энергоэффективным остеклением и монолитным бетоном — такие здания не пропускают сигнал с улицы.

