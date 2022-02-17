Эксперт: пенсионеры могут не платить по своим долгам

Несмотря на финансовую уязвимость пожилых людей, от обязательств по выплате долга их освобождают лишь по веским причинам, даже если пенсионные выплаты являются единственным источником дохода, сообщает «Парйм» со ссылкой на ассистента кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатиму Ногайлиеву.

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По её словам, в некоторых случаях размер обязательной выплаты могут сократить. Сегодня закон позволяет обращать взыскание по долгам пенсионера на страховые пенсии по старости и по инвалидности, накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату.

Однако он защищает от взыскания долгов по исполнительному листу пенсию, которая выплачивается по случаю потери кормильца, которую платят из федерального и регионального бюджетов.

Пенсионер также может подать в службу судебных приставов требование о сохранении выплаты по старости ежемесячно в размере прожиточного минимума либо пройти процедуру банкротства.

Напомним, Пенсионный фонд России в 2022 году расширит меры социальной поддержки граждан, включив в их перечень те, которые в настоящее время назначают органы социальной защиты и Роструд, следует из сообщения на сайте ведомства.

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ФОТО: pixabay.com
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