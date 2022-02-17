Эксперт: пенсионеры могут не платить по своим долгам

По её словам, в некоторых случаях размер обязательной выплаты могут сократить. Сегодня закон позволяет обращать взыскание по долгам пенсионера на страховые пенсии по старости и по инвалидности, накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату.

Однако он защищает от взыскания долгов по исполнительному листу пенсию, которая выплачивается по случаю потери кормильца, которую платят из федерального и регионального бюджетов.

Пенсионер также может подать в службу судебных приставов требование о сохранении выплаты по старости ежемесячно в размере прожиточного минимума либо пройти процедуру банкротства.

Напомним, Пенсионный фонд России в 2022 году расширит меры социальной поддержки граждан, включив в их перечень те, которые в настоящее время назначают органы социальной защиты и Роструд, следует из сообщения на сайте ведомства.

