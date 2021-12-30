ПФР расширяет меры поддержки россиян
Пенсионный фонд России в 2022 году расширит меры социальной поддержки граждан, включив в их перечень те, которые в настоящее время назначают органы социальной защиты и Роструд, следует из сообщения на сайте ведомства.
Условия назначения мер не изменятся, однако фонд начнет упрощать получение выплат, запрашивая необходимые сведения и данные в других ведомствах, постепенно освобождая россиян от обязанности самостоятельно собирать документы.
Меры поддержки охватят в следующем году более 2 млн человек. Общий объем выплат в течение года достигнет почти 120 млрд рублей.
Тем временем, новые правила выплаты пенсий вступят в силу в России в январе следующего года. Признанных банкротом пенсионеров освободят от удержаний из пенсий.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 119 / сут.
Умерли
307 тыс.+932 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+42 776 / сут.
- Дипломат Лукьянцев оценил возможность возвращения смертной казни в РФ
- Хинштейн предложил лишать гражданства оппозиционеров
- ПФР расширяет меры поддержки россиян
- Названа причина отмены молодежного чемпионата мира в Канаде
- Зеленского уличили в нарушении девяти статей конституции
- Девушка Саакашвили сообщила о его критическом состоянии
- Депутат обратилась к министру просвещения с просьбой продлить школьные каникулы
- Белый дом раскрыл тему переговоров Байдена и Путина
- Савченко: Украину ждут унижения в НАТО
- На новогодних каникулах на дороги Подмосковья выйдут 7,5 тысяч автобусов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru