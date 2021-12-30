ПФР расширяет меры поддержки россиян

Пенсионный фонд России в 2022 году расширит меры социальной поддержки граждан, включив в их перечень те, которые в настоящее время назначают органы социальной защиты и Роструд, следует из сообщения на сайте ведомства.

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Условия назначения мер не изменятся, однако фонд начнет упрощать получение выплат, запрашивая необходимые сведения и данные в других ведомствах, постепенно освобождая россиян от обязанности самостоятельно собирать документы.

Меры поддержки охватят в следующем году более 2 млн человек. Общий объем выплат в течение года достигнет почти 120 млрд рублей.

Тем временем, новые правила выплаты пенсий вступят в силу в России в январе следующего года. Признанных банкротом пенсионеров освободят от удержаний из пенсий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыплатыПФР
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