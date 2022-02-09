ВС предложил втрое увеличить сумму долга для личного банкротства

Верховный суд Российской Федерации предлагает в три раза - с 500 тысяч рублей до 1,5 млн рублей - увеличить максимальный порог долга, при котором гражданин может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке через многофункциональный центр. Такую инициативу озвучил председатель ВС Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ, в котором дистанционно принял участие президент Владимир Путин.

Лебедев выразил уверенность, что такие изменения позволят упростить и ускорить освобождение россиян от долгов.

Упрощенный вариант личного банкротства появился в России с 1 сентября 2020 года. Им может воспользоваться те, кто имеет непогашенные долговые обязательства на сумму от 50 тысяч рублей – до 500 тысяч рублей. При этом в отношении такого должника ранее должно было быть прекращено исполнительное производство в связи с отсутствием имущества и не возбуждено новое после возвращения исполнительного документа взыскателю.

В прошлом году Минэкономразвития также предлагало увеличить размер максимального долга, который позволяет открыть упрощенную процедуру личного банкротства.

Согласно официальной статистики, добиться возбуждения процедуры личного банкротства россиянам в 2021 году получилось в 42% случаев подачи заявлений.

