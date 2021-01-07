Эксперт отверг актуальность «серой зоны» для вакцинации против COVID-19

«Разработчики вакцины «Спутник V», Александр Гинцбург (директор института Гамалеи – прим. НСН) даже настаивает, что люди, которые переболели коронавирусом, должны быть ревакцинированы. Это раз. Во-вторых, мы понимаем, что люди переболевают по-разному, и в каждом случае перед вакцинацией пациента смотрит врач. Он оценивает все показатели. Одним словом сказать, что здесь «серая зона» - тут можно делать прививку, тут нельзя, не получится. Нет, в каждом случае это должен быть осмотр врача и его обсуждение с лицом, желающим вакцинироваться. В зависимости от этого иногда надо посмотреть антитела, иногда этим показателем уже можно пренебречь.

ВОЗовская установка для всех – при вакцинации не обязательно смотреть антитела», - напомнил эвирусолог.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН посоветовал переболевшим COVID-19 восстанавливать лёгкие с помощью дыхательной гимнастики Стрельниковой.

«Все знают про надувание шариков. Но это слабая вещь. Лучше применять дыхание из практики йогов. К Европе ее адаптировала доктор Стрельникова, все могут найти дыхательную гимнастику по Стрельниковой. Это могу всем порекомендовать при реабилитации», - заключил врач.

