Эксперт отверг актуальность «серой зоны» для вакцинации против COVID-19
Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН опроверг необходимость постоянного тестирования для вакцинации от COVID-19.
Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов заявил, что гражданам, которые уже переболели коронавирусом, следует вакцинироваться при снижении количества тел до показателей «серой зоны», сообщает Ura.ru.
Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН рекомендовал обсудить с врачом необходимость, условия и сроки прививки для переболевших COVID-19.
«Разработчики вакцины «Спутник V», Александр Гинцбург (директор института Гамалеи – прим. НСН) даже настаивает, что люди, которые переболели коронавирусом, должны быть ревакцинированы. Это раз. Во-вторых, мы понимаем, что люди переболевают по-разному, и в каждом случае перед вакцинацией пациента смотрит врач. Он оценивает все показатели. Одним словом сказать, что здесь «серая зона» - тут можно делать прививку, тут нельзя, не получится. Нет, в каждом случае это должен быть осмотр врача и его обсуждение с лицом, желающим вакцинироваться. В зависимости от этого иногда надо посмотреть антитела, иногда этим показателем уже можно пренебречь.
ВОЗовская установка для всех – при вакцинации не обязательно смотреть антитела», - напомнил эвирусолог.
Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН посоветовал переболевшим COVID-19 восстанавливать лёгкие с помощью дыхательной гимнастики Стрельниковой.
«Все знают про надувание шариков. Но это слабая вещь. Лучше применять дыхание из практики йогов. К Европе ее адаптировала доктор Стрельникова, все могут найти дыхательную гимнастику по Стрельниковой. Это могу всем порекомендовать при реабилитации», - заключил врач.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,3 млн+23 541 / сут.
Умерли
60 457+506 / сут.
Выздоровели
2,7 млн+23 729 / сут.
- Стоимость биткоина выросла до 38 тысяч долларов
- «Это внутреннее дело США». Захарова прокомментировала беспорядки в Вашингтоне
- «Триллер, похлеще голливудского». Шойгу рассказал про визит Путина в Сирию
- Эксперт отверг актуальность «серой зоны» для вакцинации против COVID-19
- Вирусолог назвал идеальный момент для вакцинации от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru