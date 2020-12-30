Мэрия Москвы: Запрета на вакцинацию от COVID для переболевших нет

Власти Москвы заявили, что уже переболевшие коронавирусом могут привиться от инфекции. Об этом говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Нарколог сообщил, что алкоголь увеличивает риск заражения COVID-19

Отмечается, что наличие антител не является противопоказанием для вакцинации. В мэрии подчеркнули, что прививку можно делать по прошествию не менее двух недель после любого заболевания.



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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:МоскваВакцинация
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