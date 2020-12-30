Мэрия Москвы: Запрета на вакцинацию от COVID для переболевших нет
30 декабря 202022:11
Власти Москвы заявили, что уже переболевшие коронавирусом могут привиться от инфекции. Об этом говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Отмечается, что наличие антител не является противопоказанием для вакцинации. В мэрии подчеркнули, что прививку можно делать по прошествию не менее двух недель после любого заболевания.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru