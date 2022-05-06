Эксперт оценил возможность перехода России на четырёхдневную рабочую неделю

По его мнению, подобный формат работы требует увеличения производительности труда минимум на 20–25%, а также «очень серьёзную технологическую революцию и оснащённость рабочих мест», в противном случае потребуется привлечь 20–25% дополнительной рабочей силы.

«Инфраструктурные проекты... предполагают постоянную работу, поэтому придётся искать 20–25% дополнительной рабочей силы. То же самое касается беспрерывных работ, больших производств, добычи полезных ископаемых», — подчеркнул Сафонов.

Эксперт добавил, что остановка подобных процессов — очень дорогое удовольствие.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что переход к четырехдневной рабочей неделе — вопрос недалекого будущего.