Эксперт оценил возможность перехода России на четырёхдневную рабочую неделю

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что в настоящее время в России нет возможности перейти на четырехдневную неделю, пишут «Известия».

Российский банк в рамках эксперимента перевел часть сотрудников на четырехдневку

По его мнению, подобный формат работы требует увеличения производительности труда минимум на 20–25%, а также «очень серьёзную технологическую революцию и оснащённость рабочих мест», в противном случае потребуется привлечь 20–25% дополнительной рабочей силы.

«Инфраструктурные проекты... предполагают постоянную работу, поэтому придётся искать 20–25% дополнительной рабочей силы. То же самое касается беспрерывных работ, больших производств, добычи полезных ископаемых», — подчеркнул Сафонов.

Эксперт добавил, что остановка подобных процессов — очень дорогое удовольствие.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что переход к четырехдневной рабочей неделе — вопрос недалекого будущего.

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ФОТО: twitter.com
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