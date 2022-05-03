Вопрос недалекого будущего: в Госдуме оценили возможность перехода на четырехдневку

Переход к четырехдневной рабочей неделе — вопрос недалекого будущего, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.

Российский банк в рамках эксперимента перевел часть сотрудников на четырехдневку

По словам Нилова, ряд предприятий уже работает в таком формате, в рамках дистанционной или неполной занятости.

«Но главное условие здесь — поэтапная эволюция, ни в коем случае не законодательно-насильственное внедрение. К тому же нужно учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, там сокращенная рабочая неделя изначально невозможна», — подчеркнул глава думского комитета.

В то же время, отметил Нилов, для отдельных видов и направлений бизнеса переход на четырехдневку означает прямое сокращение прибыли, пишет Газета.ру.

Ранее глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявлял, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен только при условии, что работники сохранят прежний уровень зарплаты, напоминает РЕН ТВ. По мнению Шмакова, инициативу не удастся реализовать что в ближайшие годы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РаботаГосдума
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