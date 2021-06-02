Фармакологи рассказали, к чему приведет онлайн-торговля лекарствами
Новый закон, позволяющий несетевым аптекам дистанционно торговать лекарствами, «Радиоточка НСН» обсудила с экспертами отрасли.
Несетевым аптекам с 1 сентября разрешат вести дистанционную торговлю лекарствами, препараты можно будет купить на маркетплейсах. Теперь для дистанционной продажи медикаментов компаниям не обязательно иметь не менее десяти аптек на территории России и собственный сайт в интернете. «Почта России» также получила от Росздравнадзора лицензию на онлайн-торговлю лекарствами.
Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признался, что в отрасли опасаются всплеска продаж подделок на рынке лекарственных препаратов, но надеются этого избежать.
«Я участвовал в принятии этого решения, понятно, что в нем есть как плюсы, так и минусы. Есть определенные риски в случае недобросовестной работы. Как показывает зарубежный опыт, интернет – это главный канал по вбросу фальсифицированных и некачественных лекарственных препаратов. Поэтому так долго и не принимали этот закон, надеемся, что эти риски будут минимизированы», - отметил Дмитриев.
По его словам, решение также приведет к увеличению цен на лекарства, а точнее вынудит пациентов платить за доставку.
«Решение приведет к увеличению цен, потому что появляется еще, например, курьер, которому нужно за это деньги платить. Поэтому ряд аптек будет делить цену на две части – цена препарата и цена доставки», - объяснил эксперт.
При этом Дмитриев отметил, что пандемия продемонстрировала актуальность и неизбежность такого решения.
«Если говорить о положительных моментах, то, безусловно, у пациента будет возможность получить препарат, не выходя из дома, это особенно актуально в условиях пандемии. Также это благо для людей старшего возраста», - добавил он.
В свою очередь исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнула, что в некоторых регионах страны наблюдается очень низкая доступность лекарств, теперь с этой задачей призвана справиться «Почта России».
«Отделения "Почты России" есть даже в очень отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют аптечные организации. К сожалению, даже наличие фельдшерско-акушерских пунктов, которым дано право при наличии специальной подготовки заниматься отпуском лекарственных препаратов, не спасает, потому что такой пункт может функционировать один на восемь деревень. Вряд ли кроме "Почты России" кто-то сможет это потянуть», - рассказала Неволина.
Ранее сообщалось, что в России зарегистрирован новый ингаляционный препарат «Лейтрагин», предназначенный для предотвращения или смягчения осложнений при COVID-19.
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