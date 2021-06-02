Фармакологи рассказали, к чему приведет онлайн-торговля лекарствами

«Я участвовал в принятии этого решения, понятно, что в нем есть как плюсы, так и минусы. Есть определенные риски в случае недобросовестной работы. Как показывает зарубежный опыт, интернет – это главный канал по вбросу фальсифицированных и некачественных лекарственных препаратов. Поэтому так долго и не принимали этот закон, надеемся, что эти риски будут минимизированы», - отметил Дмитриев.

По его словам, решение также приведет к увеличению цен на лекарства, а точнее вынудит пациентов платить за доставку.

«Решение приведет к увеличению цен, потому что появляется еще, например, курьер, которому нужно за это деньги платить. Поэтому ряд аптек будет делить цену на две части – цена препарата и цена доставки», - объяснил эксперт.

При этом Дмитриев отметил, что пандемия продемонстрировала актуальность и неизбежность такого решения.

«Если говорить о положительных моментах, то, безусловно, у пациента будет возможность получить препарат, не выходя из дома, это особенно актуально в условиях пандемии. Также это благо для людей старшего возраста», - добавил он.

В свою очередь исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнула, что в некоторых регионах страны наблюдается очень низкая доступность лекарств, теперь с этой задачей призвана справиться «Почта России».