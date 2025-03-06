Россиянам объяснили, почему непрерывный трудовой стаж не нужен для пенсии

Так, сейчас важен возраст мужчины и женщины, а также страховой стаж в 15 лет и по меньшей мере 30 пенсионных баллов.

Также в пресс-службе рассказали, что минимальный страховой стаж — это минимальное количество лет, которое нужно отработать, чтобы иметь право на получение пенсии по старости. Также в страховой стаж включаются периоды работы, за которые начислялись или уплачивались страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования.

Так, за каждый год работы человеку начисляют определенное количество баллов, зависящие от уровня зарплаты и количества страховых взносов в Социальный фонд.

Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб заявила, что у достигших пенсионного возраста граждан есть возможность увеличить пенсию на 40% за пять лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

