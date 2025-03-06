Россиянам объяснили, почему непрерывный трудовой стаж не нужен для пенсии

Сегодня гражданам России не нужен непрерывный трудовой стаж для пенсии, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Роскачество.

Там отметили, что практика, при которой государство стимулировало граждан к долгосрочной работе на одном предприятии, была распространена в советское время. Однако сейчас непрерывный трудовой стаж не оказывает никакого влияния на размер пенсии напрямую.

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Так, сейчас важен возраст мужчины и женщины, а также страховой стаж в 15 лет и по меньшей мере 30 пенсионных баллов.

Также в пресс-службе рассказали, что минимальный страховой стаж — это минимальное количество лет, которое нужно отработать, чтобы иметь право на получение пенсии по старости. Также в страховой стаж включаются периоды работы, за которые начислялись или уплачивались страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования.

Так, за каждый год работы человеку начисляют определенное количество баллов, зависящие от уровня зарплаты и количества страховых взносов в Социальный фонд.

Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб заявила, что у достигших пенсионного возраста граждан есть возможность увеличить пенсию на 40% за пять лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
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