В России раскритиковали уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов прокомментировал введение уголовной ответственности за проведение техосмотра автомобилей без аккредитации.
Уголовная ответственность вводится в России с 27 июля за проведение техосмотра автомобилей без аккредитации в этой сфере или национальной системе аккредитации. За это нарушение предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей или другого дохода за период до двух лет. Возможно наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или обязательных работ до 480 часов.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН категорично высказался по поводу техосмотра. По его словам, эта мера является бессмысленной.
«Я являюсь противником технического осмотра в том виде, в котором он существует. Техосмотр вообще надо отменять. Для легковых автомобилей как минимум. Для коммерческого транспорта, для пассажирских, грузоперевозок его надо сохранить. А для частных легковых автомобилей его нужно отменить. Он бессмысленный абсолютно. Эта мера по ужесточению ответственности неправильная, потому что сам техосмотр неправильный. Условно говоря, ужесточать наказание за бессмысленную процедуру бессмысленно. Если что-то умножать на ноль, все равно получается ноль», - заявил он.
Шкуматов добавил, что желание органов контролировать работу пунктов технического обслуживания вполне объяснимо, а в получении аккредитации нет особых сложностей.
«Аккредитацию получить легко. Сам РСА говорит, что пунктов технического осмотра не хватает. У них дефицит тысяча штук в стране. Да, жесткие требования. У вас должно быть оборудование, к вам может прийти проверка, вы должны загружать данные в соответствии с правилами. Правила жесткие, но не избыточные. Понятно, что все это непросто. Очевидно, что будут ужесточать требования к пунктам ТО. Но это происходит из-за того, что эти пункты ТО «барыжат» самим ТО. Не проводя исследований, продают по интернету», - уточнил он.
Ранее заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов в эфире НСН объяснил, что операторы техосмотра беспокоятся о своем бизнесе без оглядки на мнение автовладельцев, прося отменить закон, благодаря которому полис ОСАГО можно получить без прохождения ТО.
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