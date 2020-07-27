В России раскритиковали уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

Уголовная ответственность вводится в России с 27 июля за проведение техосмотра автомобилей без аккредитации в этой сфере или национальной системе аккредитации. За это нарушение предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей или другого дохода за период до двух лет. Возможно наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или обязательных работ до 480 часов.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН категорично высказался по поводу техосмотра. По его словам, эта мера является бессмысленной.

«Я являюсь противником технического осмотра в том виде, в котором он существует. Техосмотр вообще надо отменять. Для легковых автомобилей как минимум. Для коммерческого транспорта, для пассажирских, грузоперевозок его надо сохранить. А для частных легковых автомобилей его нужно отменить. Он бессмысленный абсолютно. Эта мера по ужесточению ответственности неправильная, потому что сам техосмотр неправильный. Условно говоря, ужесточать наказание за бессмысленную процедуру бессмысленно. Если что-то умножать на ноль, все равно получается ноль», - заявил он.