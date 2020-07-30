Новости за ночь: Минздрав подготовит изменения в медосмотре водителей до конца года

В министерстве здравоохранения РФ заявили, что позиции ведомств по вопросу изменения правил медосвидетельствования водителей близки по ключевым пунктам, и в ближайшее время обсуждение выйдет на уровень конкретного нормативного акта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Олега Салагая.

По словам замминистра, работа должна быть завершена до конца 2020 года, пока действует старый порядок получения справок. Новые правила должны быть сбалансированы: они позволят выявлять алкоголиков среди водителей и предоставить регионам максимально возможный спектр современных методик.

Предполагается, что с 2021 года водители для получения медсправки должны будут сдавать анализы на употребление алкоголя лишь в том случае, если нарколог выявит определённые симптомы. Реформа планировалась ещё в ноябре 2019 года, но тогда планы увеличить объём исследований и предположения об удорожании справок спровоцировали огромные очереди у наркологических и психоневрологических диспансеров. В итоге Минздрав отложил нововведения.

