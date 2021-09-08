Эксперт объяснил, когда не выгодно гасить ипотеку досрочно

Стало известно, когда невыгодно досрочно гасить ипотечный кредит.

Назван способ выгодно погасить ипотеку

Как сообщает «Прайм» со ссылкой на профессора НИУ МГСУ Кирилла Кулакова, речь идет о взятом займе под низкий процент, например, по программе льготной или семейной ипотеки по ставке 6,5%. В настоящее время при достаточно низких ставках дохода по банковским депозитам и другим финансовым инструментам, есть варианты вложения средств под больший процент, чем процент по ипотеке, отметил эксперт.

Он напомнил, что в ближайшее время, из-за повышения Банком России года ключевой ставки до 6,5 процента, ставки по депозитам могут вырасти, в отличие от процента по ипотеке.

Также гасить ипотеку досрочно не выгодно, тогда существуют штрафные санкции, которые предусматриваются в некоторых банках за погашение займа раньше определенного периода.

Напомним, почти половина россиян, оформивших ипотеку, боятся потерять работу – 46%. Около четверти заемщиков – 23% - опасаются из-за болезни не суметь выплатить ипотеку.

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