Эксперт объяснил, когда не выгодно гасить ипотеку досрочно

Как сообщает «Прайм» со ссылкой на профессора НИУ МГСУ Кирилла Кулакова, речь идет о взятом займе под низкий процент, например, по программе льготной или семейной ипотеки по ставке 6,5%. В настоящее время при достаточно низких ставках дохода по банковским депозитам и другим финансовым инструментам, есть варианты вложения средств под больший процент, чем процент по ипотеке, отметил эксперт.

Он напомнил, что в ближайшее время, из-за повышения Банком России года ключевой ставки до 6,5 процента, ставки по депозитам могут вырасти, в отличие от процента по ипотеке.

Также гасить ипотеку досрочно не выгодно, тогда существуют штрафные санкции, которые предусматриваются в некоторых банках за погашение займа раньше определенного периода.

Напомним, почти половина россиян, оформивших ипотеку, боятся потерять работу – 46%. Около четверти заемщиков – 23% - опасаются из-за болезни не суметь выплатить ипотеку.

