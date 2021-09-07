Назван способ выгодно погасить ипотеку
Взявшие ипотечный займ россияне могут погасить его благодаря подорожанию недвижимости, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заместителя гендиректора Российского аукционного дома Ольгу Желудкову.
По ее словам, если должник нацелен на погашение задолженности, рост цены квадратного метра, возможно, позволит и закрыть долг перед банком, и заработать.
Эксперты отмечают, что оптимальный вариант — договоренность с банком о продаже жилья без специальных торгов с последующим погашением долга.
Напомним, почти половина россиян, оформивших ипотеку, боятся потерять работу – 46%. Около четверти заемщиков – 23% - опасаются из-за болезни не суметь выплатить ипотеку.
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