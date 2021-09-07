Назван способ выгодно погасить ипотеку

Взявшие ипотечный займ россияне могут погасить его благодаря подорожанию недвижимости, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заместителя гендиректора Российского аукционного дома Ольгу Желудкову.

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По ее словам, если должник нацелен на погашение задолженности, рост цены квадратного метра, возможно, позволит и закрыть долг перед банком, и заработать.

Эксперты отмечают, что оптимальный вариант — договоренность с банком о продаже жилья без специальных торгов с последующим погашением долга.

Напомним, почти половина россиян, оформивших ипотеку, боятся потерять работу – 46%. Около четверти заемщиков – 23% - опасаются из-за болезни не суметь выплатить ипотеку.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЖильеИпотека
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