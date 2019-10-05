Житель Костромы выиграл в лотерею более 3 миллионов рублей

5 октября 201918:00

Мужчина из Костромы выиграл в лотерею 3 005 025 рублей, информирует РИА Новости.

Россиянин правильно указал восемь чисел в первом поле билета и одно во втором.

Отмечается, что всего в лотерее разыгрывалось 173 комбинации в 145 билетах.

Костромич стал миллионером, приобретя билет лотереи стоимостью 300 рублей.

Ранее НСН писала, как изменится жизнь желающих сыграть в лотерею.

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