Житель Костромы выиграл в лотерею более 3 миллионов рублей
5 октября 201918:00
Мужчина из Костромы выиграл в лотерею 3 005 025 рублей, информирует РИА Новости.
Россиянин правильно указал восемь чисел в первом поле билета и одно во втором.
Отмечается, что всего в лотерее разыгрывалось 173 комбинации в 145 билетах.
Костромич стал миллионером, приобретя билет лотереи стоимостью 300 рублей.
Ранее НСН писала, как изменится жизнь желающих сыграть в лотерею.
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