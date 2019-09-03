Эксперт: Сочи перспективней Ялты для казино
Эксперт по игорному бизнесу рассказал НСН, почему россияне не поедут в Крым делать ставки.
Под Ялтой появится игорная зона «Золотой берег». Под нее планируется выделить 15 гектаров в районе поселка Кацивели на южном берегу полуострова, сообщили в Минфине Крыма. Проект распоряжения правительства РФ о создании игорной зоны в Крыму подготовлен и проходит согласование. Глава Крыма Сергей Аксенов уже сообщал, что оператором будущей игорной зоны станет крупный инвестор, имя которого не раскрывается из-за санкционных особенностей.
Эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин заявил в эфире НСН, что в курортных зонах казино должны быть. Однако эксперт сомневается, что наличие игорной зоны заметно увеличит поток туристов в Ялту.
«В Ялте было казино, было в Севастополе. Наличие казино никого никогда не пугает, тем более наших граждан, которых мало чем можно напугать. В зонах отдыха должны быть казино – люди туда отдыхать приезжают, развлекаться и у них должна быть возможность поиграть. Так устроено во всем мире. Но вряд ли это увеличит поток туристов в Ялту. В казино пойдут те, кто приедет в Крым отдыхать. Казино будет зарабатывать, а государство – получать ставки с единицы игорного оборудования. Небольшой доход пойдет в бюджет Ялты и региона», – полагает эксперт.
Сочи по сравнению с Ялтой более перспективное место в плане развития игорного бизнеса, считает Слободкин.
«Специально в Ялту играть не поедут. Можно играть в других местах. Если бы не было подпольных казино, может поток и увеличился. Но есть еще Сочи, Калининград, Белоруссия… Так чтобы полетели на ночь поиграть – такого нигде нет. Другое дело, что Сочи – более респектабельное место по сравнению с Ялтой. Там чиновники все время собираются, проходят заседания, там резиденция Владимира Путина. Чиновники приезжают на совещания, заодно они в казино зайдут, посидят, отдохнут», – уверен специалист по игорному бизнесу.
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи в июле 2014 года. Сроки строительства игорной инфраструктуры на полуострове уже несколько раз переносились. Ранее Дмитрий Слободкин в эфире НСН уже заявлял, что открытие казино в Крыму не приведёт к туристическому буму из-за не самой удачной локации и отсутствия инфраструктуры.
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