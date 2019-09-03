Эксперт: Сочи перспективней Ялты для казино

Под Ялтой появится игорная зона «Золотой берег». Под нее планируется выделить 15 гектаров в районе поселка Кацивели на южном берегу полуострова, сообщили в Минфине Крыма. Проект распоряжения правительства РФ о создании игорной зоны в Крыму подготовлен и проходит согласование. Глава Крыма Сергей Аксенов уже сообщал, что оператором будущей игорной зоны станет крупный инвестор, имя которого не раскрывается из-за санкционных особенностей.

Эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин заявил в эфире НСН, что в курортных зонах казино должны быть. Однако эксперт сомневается, что наличие игорной зоны заметно увеличит поток туристов в Ялту.

«В Ялте было казино, было в Севастополе. Наличие казино никого никогда не пугает, тем более наших граждан, которых мало чем можно напугать. В зонах отдыха должны быть казино – люди туда отдыхать приезжают, развлекаться и у них должна быть возможность поиграть. Так устроено во всем мире. Но вряд ли это увеличит поток туристов в Ялту. В казино пойдут те, кто приедет в Крым отдыхать. Казино будет зарабатывать, а государство – получать ставки с единицы игорного оборудования. Небольшой доход пойдет в бюджет Ялты и региона», – полагает эксперт.

Сочи по сравнению с Ялтой более перспективное место в плане развития игорного бизнеса, считает Слободкин.