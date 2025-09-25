В России снизились продажи водки и коньяка из-за льгот для пивных производителей. Однако официальная статистика может быть обманчивой, так как не учитывает нелегальный алкоголь, рассказал доцент филиала РАНХиГС в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в беседе с НСН.



В России снизились продажи крепких алкогольных напитков по итогам первых восьми месяцев 2025 года. Объем реализованной водки и коньяка сократился почти на 4% и 10% соответственно. Об этом сообщил «Коммерсантъ» с ссылкой на данные из Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). Черниговский подчеркнул, что это связано с ростом доли другого алкоголя на рынке.