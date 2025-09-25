«Миллиарды литров»: Какой напиток заменил россиянам коньяк и водку
Россияне стали меньше потреблять крепких напитков по двум причинам, заявил НСН Максим Черниговский.
В России снизились продажи водки и коньяка из-за льгот для пивных производителей. Однако официальная статистика может быть обманчивой, так как не учитывает нелегальный алкоголь, рассказал доцент филиала РАНХиГС в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в беседе с НСН.
В России снизились продажи крепких алкогольных напитков по итогам первых восьми месяцев 2025 года. Объем реализованной водки и коньяка сократился почти на 4% и 10% соответственно. Об этом сообщил «Коммерсантъ» с ссылкой на данные из Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). Черниговский подчеркнул, что это связано с ростом доли другого алкоголя на рынке.
«У нас общий объем розничной продажи алкогольной продукции порядка 12 миллиардов литров в год. Из них 8 миллиардов — пиво и пивные напитки. То есть две трети всего алкогольного объема. В этой сфере наблюдается рост за счет ряда льгот, которые имеют производители. Например, для розничной реализации не требуется оформление лицензии, в отличие от других видов спиртного», — указал он.
В некоторых регионах снижение спроса было еще драматичнее. Среди них Вологодская область, где в будние дни продают спиртное только с 12:00 до 14:00, а также действует полный запрет на реализацию во время последних звонков и Дня Победы. По данным ЕГАИС, в этом регионе спрос на водку упал примерно на 13%, на коньяк — на 20%. Эксперт подчеркнул, что это не говорит ни о чем хорошем.
«Меня не радуют рейтинги трезвых регионов. Высока вероятность, что в этих субъектах небольшое потребление именно легального алкоголя и высокое потребление нелегальной спиртосодержащей продукции. От нее травятся и умирают люди», — заключил он.
Ранее Черниговский объяснил НСН, как победить алкоголизм в России.
