В отрасли не разделили оптимизм Минздрава из-за сокращения числа алкоголиков

Он подчеркнул, что проблема алкоголизации в России не решится до тех пор, пока все общество не будет переориентируемо на здоровый образ жизни.

«Мы не решим проблем алкоголизации до тех пор, пока не переориентируем общество на здоровый образ жизни, а также пока существенным образом не повысятся реальные доходы населения. А всеми ограничениями мы просто меняем структуру потребления алкогольной продукции», - заключил эксперт.

Ранее журналист Владимир Познер заявил, что запрет на продажу алкоголя людям до 21 года можно уменьшить доступность спиртного, однако не поможет искоренить причину массового употребления алкоголя молодыми людьми, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

