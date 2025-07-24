В отрасли не разделили оптимизм Минздрава из-за сокращения числа алкоголиков
Проблема алкоголизации в России не решится до тех пор, пока все общество не будет переориентировано на здоровый образ жизни, сказал НСН Максим Черниговский.
Из-за снижения объема продаж легального алкоголя растет реализация нелегального, сказал НСН гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский, добавив, что объем нелегального рынка только в сегменте крепкого алкоголя оценивается в 200 миллионов литров.
В России на несколько тысяч снизилось число больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза, следует из данных Минздрава, с которыми ознакомилось РИА Новости. По информации ведомства, в 2024 году их количество составило 63 459 человек. Черниговский не разделил оптимизма Минздрава.
«Мы можем с вами судить о ситуации только по статистике легальных продаж алкогольной продукции. Розничные продажи за эти полгода снизились практически по всем видам алкогольной продукции. На мой взгляд, это не есть положительный момент, потому что это снижение розничных продаж легальной алкогольной продукции в большей степени обусловлено тем, что в регионах нашей страны становится все больше и больше ограничений, связанных с розничным оборотом алкоголя. На этой базе идет снижение продаж легального алкоголя, которое провоцирует соответствующее производство и розничный оборот уже нелегального алкоголя. Учет подобного алкоголя невозможно производить по понятным причинам. Так что я не разделяю оптимизм Минздрава», - сказал собеседник НСН.
По его словам, объем нелегального рынка только в сегменте крепкого алкоголя оценивается в 200 миллионов литров.
«Рост цен на легальный алкоголь провоцирует снижение его потребления. В России порядка 20 миллионов граждан, которые не могут себе позволить системное потребление легальной алкогольной продукции, то есть они потребляют нелегальную. Кроме того, у россиян дома около 2,5 миллиона самогонных аппаратов, которые совершенно свободно можно купить на маркетплейсах. У нас порядка пяти тысяч сайтов, которые незаконным образом реализуют эту псевдоалкогольную продукцию. Такого рода шероховатости у нас много. Объем нелегального рынка только в сегменте крепкого алкоголя оценивается где-то в 200 миллионов литров. Это ежегодная реализация гаражной водки. Также называют страшную цифру в 200 миллионов литров самогона. Далеко не весь этот объем идет на собственное потребление, что разрешено законом», - отметил Черниговский.
Он подчеркнул, что проблема алкоголизации в России не решится до тех пор, пока все общество не будет переориентируемо на здоровый образ жизни.
«Мы не решим проблем алкоголизации до тех пор, пока не переориентируем общество на здоровый образ жизни, а также пока существенным образом не повысятся реальные доходы населения. А всеми ограничениями мы просто меняем структуру потребления алкогольной продукции», - заключил эксперт.
Ранее журналист Владимир Познер заявил, что запрет на продажу алкоголя людям до 21 года можно уменьшить доступность спиртного, однако не поможет искоренить причину массового употребления алкоголя молодыми людьми, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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