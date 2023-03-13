«Долгий ремонт»: Названы минусы покупки техники Apple за рубежом
Покупая продукцию компании Apple заграницей, россиянин рискует остаться без права на ремонт, рассказал НСН генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Российский потребитель может столкнуться с отсутствием гарантии на обслуживание техники Apple, купленной за рубежом, рассказал НСН генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Ранее представитель американской компании сообщил, что Apple не будет продлевать договоры с российскими сервисными центрами, вместо этого корпорация заключит контракт на проведение гарантийного ремонта с одним из зарубежных партнеров.
«Решать спорные моменты будет очень тяжело, потому что на сегодняшний день компания не представлена в России. Если вы приобретаете самостоятельно телефон где-нибудь в Турции во время отдыха, или покупаете его через параллельный импорт, вы, по сути, покупаете его не у компании. И это, наверное, благое дело, что Apple все-таки обеспечивает гарантийный ремонт – она могла бы просто сказать «нет» и все», - сказал Кусков.
Он добавил, что ремонт гаджета в нынешних реалиях может продлиться более месяца.
«Что касается сегодняшнего дня, то компания сама завозит в Россию комплектующие и телефоны на обмен. В силу того, что Apple не работает, одним из вариантов, когда ремонт остается, возникают ситуации, когда выбирается какой-то поставщик в ближайшем местонахождении, чтобы минимизировать какие-то сроки. Но сейчас они будут не самыми главными, поэтому вполне возможно, что ремонт аппарата может продлиться не менее месяца», - заключил собеседник.
Ранее эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец в разговоре с НСН заявил, что на сегодняшний день в Россию завозят все новинки смартфонов, а китайские бренды выходят на лидирующие позиции по продажам.
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