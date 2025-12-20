Над Россией сбили 27 украинских беспилотников
20 декабря 202507:25
Дежурные средства ПВО ликвидировали 27 дронов ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметило ведомство.
Так, по десять БПЛА сбили в Белгородской и Воронежской областях, по два - в Курской и Липецкой и над водами Азовского моря. Кроме того, один беспилотник уничтожили в Брянской области.
Накануне в период с 18:00 до 20:00 мск военные сбили 11 украинских дронов над Крымом и акваторией Черного моря.
