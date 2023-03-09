В отрасли опровергли дефицит новых смартфонов в России

В Россию попадают все новинки смартфонов, а китайские бренды выходят на лидирующие позиции по продажам, потеснив корейский Samsung, сказал НСН Александр Побыванец.

Объемы поставок гаджетов сократились, однако тотальной нехватки смартфонов в России пока не наблюдается. Об этом НСН заявил эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец.

Ранее издание «Известия» сообщило о том, что ввоз в Россию «серых» смартфонов практически прекратился, а мелкие партии таких телефонов задерживаются на таможне. Побыванец заявил, что говорить о существенном сокращении рынка таких гаджетов не стоит.

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«Объемы поставок сократились, есть определенные проблемы с наличием iPhone, но при этом о сильном дефиците смартфонов говорить не приходится. Нагнетать панику не нужно. Смартфоны Android как привозили, так и привозят. Официально Samsung ушел из России, но к нам по-прежнему поставляется его продукция из Казахстана. Все мировые новинки к нам привозят. Многочисленные бренды из Китая могут только радоваться сложившейся ситуации — они могут потеснить Samsung с лидирующих позиций. Сейчас на первое место в России по объемам продаж вышел бренд Xiaomi, поскольку конкуренты не смогли сориентироваться в сложившейся ситуации. Перебои с поставками Apple — это временные трудности, единственный минус — все логистические казусы ложатся на плечи покупателя, и нам с вами приходится за это расплачиваться», — сказал он.

Ранее Побыванец в разговоре с НСН заявил, что гаджеты, ввезенные в Россию по параллельному импорту, можно будет починить, в отличие от «серых» смартфонов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИмпортПоставкиПродажаСмартфоны
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