В отрасли опровергли дефицит новых смартфонов в России

«Объемы поставок сократились, есть определенные проблемы с наличием iPhone, но при этом о сильном дефиците смартфонов говорить не приходится. Нагнетать панику не нужно. Смартфоны Android как привозили, так и привозят. Официально Samsung ушел из России, но к нам по-прежнему поставляется его продукция из Казахстана. Все мировые новинки к нам привозят. Многочисленные бренды из Китая могут только радоваться сложившейся ситуации — они могут потеснить Samsung с лидирующих позиций. Сейчас на первое место в России по объемам продаж вышел бренд Xiaomi, поскольку конкуренты не смогли сориентироваться в сложившейся ситуации. Перебои с поставками Apple — это временные трудности, единственный минус — все логистические казусы ложатся на плечи покупателя, и нам с вами приходится за это расплачиваться», — сказал он.

Ранее Побыванец в разговоре с НСН заявил, что гаджеты, ввезенные в Россию по параллельному импорту, можно будет починить, в отличие от «серых» смартфонов.

