СМИ: в России стартовали продажи активированных iPhone
Продажи активированных за рубежом iPhone начали продавать некоторые российские торговые сети, сообщают «Известия».
Многие продавцы планируют реализацию распакованных смартфонов. При этом мелкие продавцы продолжат привозить неактивированные гаджеты, при этом они будут стоить дороже.
Причина ввоза активированных iPhone заключается в том, что зарубежные партнеры боятся разрыва контракта с Apple из-за действующих антироссийских санкций. Компания может понять, кто перепродал смартфон в России и отказаться от бизнеса с этой компанией.
Новые санкции США не помешают «челнокам» возить в Россию iPhone, при этом проблемы могут возникнуть у ряда китайских производителей, считают эксперты, опрошенные НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 449 / сут.
Умерли
396 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 373 / сут.
- СМИ: в России стартовали продажи активированных iPhone
- Байден и Макрон обсудили поддержку Киева
- Психиатр-нарколог призвал отказаться от алкоголя на 8 Марта
- Под Тюменью столкнулись две легковушки и трактор
- Шольц: Конфликт на Украине будет длиться долго
- Пушков прокомментировал новую версию взрывов на «Северных потоках»
- «Челси» обыграл «Боруссию», выйдя в четвертьфинал Лиги чемпионов
- В Тбилиси начались массовые задержания митингующих
- Пассажиров рейса Ташкент-Москва не выпускают из самолета
- Спецназ разгоняет митингующих в Тбилиси
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru