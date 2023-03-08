СМИ: в России стартовали продажи активированных iPhone

Продажи активированных за рубежом iPhone начали продавать некоторые российские торговые сети, сообщают «Известия».

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Многие продавцы планируют реализацию распакованных смартфонов. При этом мелкие продавцы продолжат привозить неактивированные гаджеты, при этом они будут стоить дороже.

Причина ввоза активированных iPhone заключается в том, что зарубежные партнеры боятся разрыва контракта с Apple из-за действующих антироссийских санкций. Компания может понять, кто перепродал смартфон в России и отказаться от бизнеса с этой компанией.

Новые санкции США не помешают «челнокам» возить в Россию iPhone, при этом проблемы могут возникнуть у ряда китайских производителей, считают эксперты, опрошенные НСН.

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ФОТО: Скриншот с видео / презентация Apple
ТЕГИ:СмартфоныIphone
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