СМИ: США отменили запрет на применение противопехотных мин
Администрация президента США Дональда Трампа отменила запрет на использование военными противопехотных мин. Об этом пишет Washington Post.
По данным издания, соответствующий документ подписал американский министр войны Пит Хегсет. США отменили введенный администрацией бывшего президента Джо Байдена запрет на применение противопехотных мин, за исключением Корейского полуострова. Отмечается, что Хегсет призвал разработать новую политику по использованию таких мин в течение 90 дней.
Кроме того, американская сторона отменила программу по гуманитарным действиям в отношении такого оружия. Она предусматривала поддержку США другим государствам в обезвреживании наземных мин.
Между тем Пит Хегсет объявил о начале антитеррористической операции Соединенных Штатов в Сирии.
