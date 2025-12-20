В Индии восемь слонов погибли при столкновении с поездом
Пассажирский поезд врезался в стадо слонов в штате Ассам на востоке Индии, погибло несколько животных. Об этом сообщило агентство PTI.
Авария произошла ночью с поездом Rajdhani Express, который следовал из Сайранга в Нью-Дели. В результате погибли восемь слонов, сошли с рельсов локомотив поезда и пять вагонов.
«Пострадавших среди пассажиров нет», - сообщила администрация Северо-Восточной пограничной железной дороги.
На участке, где произошло ЧП, начали восстановительные работы.
Ранее более десяти животных погибли при пожаре в зоопарке имени Р. А. Шило в Новосибирске.
