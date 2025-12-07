Эксперт: Мигранты портят еду при доставке
Эксперт по пищевой безопасности, профессор Ольга Пасько высказала серьёзные опасения относительно рисков в общепите, связанных с трудовыми мигрантами, сообщает «Царьград».
По её словам, на проверяемых предприятиях встречались поддельные медицинские книжки, а также выявлялись заболевания, в том числе туберкулёз. Это, по мнению эксперта, создаёт угрозу для здоровья потребителей.
Пасько, которая провела тысячи аудитов на предприятиях общественного питания Москвы, Подмосковья и всей России, отмечает проблемы с обучением мигрантов санитарным нормам и призывает к усилению контроля в этой сфере, чтобы предотвратить возможные массовые отравления.
Отмечается, что россияне в этом году потратили на 5% больше средств на лекарства от диареи, чем годом ранее, и это только за летний период.
«Россия — страна возможностей и купить можно любую медицинскую справку. Когда работника принудительно проверили, у него оказалась открытая форма туберкулёза. Я не знаю, сколько он с ней живёт», — указала эксперт.
Ранее кабмин РФ не поддержал запрет мигрантам на переводы за рубеж суммы выше зарплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru