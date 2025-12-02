Кабмин РФ не поддержал запрет мигрантам на переводы за рубеж суммы выше зарплаты
Правительство России раскритиковало проект закона о запрете мигрантам переводить за рубеж сумму больше своей зарплаты, сообщает «Коммерсант».
В официальном отзыве инициатива депутатов от «Новых людей» названа нуждающейся в «существенной доработке». Власти опасаются, что такой запрет приведет к обратному эффекту: росту нелегальной занятости и увеличению объемов вывоза наличной валюты из России.
Также в кабмине указывают, что закон о валютном регулировании не подходит для таких ограничений, а механизм проверки доходов мигрантов не проработан. Ранее против законопроекта высказался комитет Совета Федерации по бюджету, сославшись на противоречие принципам валютного регулирования и договору о ЕАЭС.
Ранее был одобрен закон об ужесточении условий для получения медицинской помощи мигрантами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
