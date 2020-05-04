Эксперт: Коронавирус может быть мультисистемным заболеванием и затрагивать все органы и ткани

«Среди тревожных я бы выделила не только конкретные исследования, а скорее целые направления. Во-первых, это то, что проявления коронавирусной инфекции шире, чем проявления пневмонии, как это считалось изначально. Сейчас все больше исследований подтверждают тот факт, что коронавирус - это мультисистемное заболевание, затрагивающее все органы и ткани, в том числе систему свертывания крови», - сказала Батышева.

Она обратила внимание на отсутствие данных о длительности приобретенного иммунитета у переболевших коронавирусом. Батышева считает, это создает сложности для разработки методов вакцинопрофилактики этого заболевания. Ежедневно появляются новые данные о клинических проявлениях вируса COVID-19.

«В частности, по последней информации профессионального сообщества, появились случаи ковид-инфицированных детей с острыми болями в животе и синдромом Кавасаки. В этой связи очень важным и тревожным является тот факт, что, по последним данным, до 10% заболевших - это дети. Также профессиональное сообщество говорит нам о том, что коронавирусная инфекция может вызывать инсульты, в том числе и у молодых людей, приводя к стойкой инвалидности. Кроме того, до сих пор неизвестны отдаленные последствия, в том числе у людей, перенесших инфицирование бессимптомно. Все это говорит о том, что впереди, помимо борьбы с вирусом, нам предстоит борьба с последствиями коронавирусной инфекции и реабилитация тех, кто перенес болезнь», - сказала Батышева.

Эксперт призвала жителей столицы соблюдать режим самоизоляции, оставаясь дома, несмотря на хорошую погоду.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил о слабом контроле за исполнением «коронавирусных» ограничений и заявил, что россияне сами могут приблизить окончание вспышки COVID-19.

«Не сроки надо смотреть, а выполнять то, что требуется. Сегодня всё зависит от нас с вами, от граждан России. А то мы и на шашлыки хотим съездить, и погулять вопреки данным предписаниям, а потом спрашивать: «А когда же оно кончится?» Я могу чётко ответить: после выписки последнего больного и спустя два инкубационных периода (28 дней) после последнего случая. Вот тогда кончится официально. А когда будет этот последний больной, это мы с вами должны решить, и выполнять возложенные на нас требования», - подытожил он.

