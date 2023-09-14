Эксперт Хайцеэр призвал не переплачивать дилерам ушедших из России марок

Он призвал российских автомобилистов перестать переплачивать за их услуги.

По словам Хейцеэра, лучше найти станцию, которая заливает нормальное масло, продает нормальные запчасти, которую вам рекомендовали и с которой есть опыт взаимодействия.

«Не надо надеяться на мифическую гарантию», — посоветовал эксперт.

При этом, он посоветовал избегать случайных сервисов со низкими ценами и сомнительной квалификацией сотрудников.

«Сейчас нет гарантии, что у дилера не будет контрафактной продукции», — добавил Хайцеэр.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН опроверг частые поломки китайских автомобилей.

