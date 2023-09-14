Эксперт Хайцеэр призвал не переплачивать дилерам ушедших из России марок

Официальные дилеры автомобильных брендов, покинувших российский рынок, в настоящее время не имеют никого преимущества перед специализированными станциями технического обслуживания. Об этом заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр, сообщает «Газета.Ru».

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Он призвал российских автомобилистов перестать переплачивать за их услуги.

По словам Хейцеэра, лучше найти станцию, которая заливает нормальное масло, продает нормальные запчасти, которую вам рекомендовали и с которой есть опыт взаимодействия.

«Не надо надеяться на мифическую гарантию», — посоветовал эксперт.

При этом, он посоветовал избегать случайных сервисов со низкими ценами и сомнительной квалификацией сотрудников.

«Сейчас нет гарантии, что у дилера не будет контрафактной продукции», — добавил Хайцеэр.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН опроверг частые поломки китайских автомобилей.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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