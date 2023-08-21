«Процесс не остановится»: Автоэксперт предрек проблемы с техобслуживанием BMW и Audi

Ранее автоконцерны BMW и Audi ограничили доступ российских дилеров к ПО, сообщили СМИ. В частности, владельцам машин этих марок теперь недоступна история техобслуживания, обновления элементов. Участники рынка пытаются найти выход, начав работать над собственным ПО или «получая информацию по альтернативным каналам». По словам Хайцеэра, сложившуюся ситуацию действительно можно назвать очень неприятной.

«В первую очередь это касается автомобилей максимально свежих годов выпуска. Здесь, конечно, без компьютерной диагностики, без программного обеспечения обойтись сложно. Зачастую даже поменять колодки можно, только используя компьютерную систему диагностики, не говоря уже о более сложных агрегатах, связанных с системой безопасности. Конечно, большинство вопросов уже закрыты и решены так называемыми независимыми специалистами по ремонту автомобилей. Но в этом случае ПО либо взломано и существует в оффлайне, либо идет подключение через третьи страны, через VPN и так далее. На 100%, конечно, этот вопрос не решить. Этот процесс не остановится, но к нему давно готовились, его ждали. Надеюсь, что справимся, хотя будет непросто», — сказал Хайцеэр.

Собеседник НСН предположил, что подобным образом поступят и другие производители.

«Сложно сказать, кто и когда, но очевидно, что в первую очередь это будут европейские и американские концерны. У корейцев и японцев, как правило, чуть более примитивная и доступная система, рассчитанная на страны третьего мира. Там нет стопроцентной зависимости от компьютерной диагностики, поэтому многие вопросы решаются», — подытожил он.

Ранее директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова заявила, что проблема нехватки запчастей на российском рынке вряд ли будет решена в ближайшие несколько месяцев. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

