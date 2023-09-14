«Проблем нет!»: В отрасли опровергли частые поломки китайских автомобилей

Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил НСН, что китайские автомобили нуждаются в стандартных процедурах не чаще других.

Китайские автомобили «заезжают» на обслуживание не чаще других, обычно речь идет о стандартных ремонтах, заявил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН.

За восемь месяцев 2023 года стало обслуживаться на 35% больше новых китайских машин в «возрасте» до четырех лет по сравнению с аналогичным периодом 2022, пишут «Известия». Чаще всего на СТО в 2023 году заезжали автомобили марок Chery, Lifan и Geely. Казаченко отметил, что количество китайских машин на рынке увеличивается, отсюда такая статистика.

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«У нас каких-то серьезных поломок на китайских автомобилях нет. Все стандартно, ТО, «ходовка», какие-то стандартные ремонты. Не могу сказать, что большие проблемы есть. На 35% больше стало обращений, потому что раньше китайских автомобилей продавалось по 50-100 штук, а сейчас их продается по 300. Они не уступают по качеству российским автомобилям, они лучше отечественных, нечего сравнивать», - сказал собеседник НСН.

Ранее генеральный директор АВТОДОМ Подписка Максим Шишко рассказал «Радиоточке НСН», что китайские автомобили покоряют сердца водителей нового поколения. А директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков добавил, что Китай очень сильно шагнул вперед с точки зрения качества автомобилей.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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