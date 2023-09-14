«Проблем нет!»: В отрасли опровергли частые поломки китайских автомобилей

Китайские автомобили «заезжают» на обслуживание не чаще других, обычно речь идет о стандартных ремонтах, заявил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН.

За восемь месяцев 2023 года стало обслуживаться на 35% больше новых китайских машин в «возрасте» до четырех лет по сравнению с аналогичным периодом 2022, пишут «Известия». Чаще всего на СТО в 2023 году заезжали автомобили марок Chery, Lifan и Geely. Казаченко отметил, что количество китайских машин на рынке увеличивается, отсюда такая статистика.