Эксперт Госдумы: Расчеты Минфина по ОСАГО фантастичны

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в 3-4 раза согласно новой системе расчета тарифа «автогражданки», пишет «Российская газета».

Глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль в эфире НСН раскритиковал оценку Моисеева.

«Конечно, по новой системе полис будет дешевле для дисциплинированных водителей, но не в 3-4 раза! Срано откуда он это взял? На 10-20% может быть. Но совершенно точно, что даже в 2 раза не может стоить дешевле. Это он из какой-то области фантастики взял такие цифры», - сказал Коваль.

Законопроект позволит автостраховщикам самостоятельно устанавливать тариф для автомобилистов в пределах определенных Банком России. При расчете страховые фирмы будут учитывать стиль вождения, наличие штрафов, страховые выплаты при ДТП и ряд других показателей. Согласно документу с 1 октября 2020 года будет отменен коэффициент мощности, а с 1 января 2020 года - коэффициент территории. Самый дорогой полис ОСАГО, по данным Российского союза автостраховщиков, будет в среднем стоить 15-16 тысяч рублей.