Эксперт Госдумы: Расчеты Минфина по ОСАГО фантастичны
Глава экспертного совета по страхованию при Госдуме в эфире НСН рассказал, на сколько в действительности подешевеет ОСАГО для «идеальных» водителей.
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в 3-4 раза согласно новой системе расчета тарифа «автогражданки», пишет «Российская газета».
Глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль в эфире НСН раскритиковал оценку Моисеева.
«Конечно, по новой системе полис будет дешевле для дисциплинированных водителей, но не в 3-4 раза! Срано откуда он это взял? На 10-20% может быть. Но совершенно точно, что даже в 2 раза не может стоить дешевле. Это он из какой-то области фантастики взял такие цифры», - сказал Коваль.
Законопроект позволит автостраховщикам самостоятельно устанавливать тариф для автомобилистов в пределах определенных Банком России. При расчете страховые фирмы будут учитывать стиль вождения, наличие штрафов, страховые выплаты при ДТП и ряд других показателей. Согласно документу с 1 октября 2020 года будет отменен коэффициент мощности, а с 1 января 2020 года - коэффициент территории. Самый дорогой полис ОСАГО, по данным Российского союза автостраховщиков, будет в среднем стоить 15-16 тысяч рублей.
Эксперт Госдумы пояснил, как разрабатывались новые нормы.
«Когда мы вводили эти тарифные коридоры, новую градацию – возраст, стаж - это все не расчетные величины, а теоретические из головы. Потому что те показатели (50 лет, стаж, аварийность) - такой статистики не существовало и не существует до сих пор. Поэтому он [замминистра финансов] несколько преувеличил. Мы, конечно, все с вами рады были бы, как дисциплинированные водители, чтобы это было так, но это фантастика», - заключил Александр Коваль.
Ранее координатор «Общества синих ведерок» Петр Шкуматов в эфире НСН рассказал, почему автовладельцам нужен переходный период перед введением штрафов по ОСАГО.
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