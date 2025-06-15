Иранский футболист «Оренбурга» застрял на родине
Иранский футболист «Оренбурга» Саид Сахархизан испытывает трудности с вылетом из Ирана. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клуба.
В футбольном клубе «Оренбург» сообщили, что у игрока Сахархизана возникли трудности с вылетом и выразили надежду на скорейшее разрешение ситуации.
Иранский футболист выступает за команду с лета 2024 года. В сезоне-2024/2025 он принял участие в 30 матчах во всех турнирах и забил восемь голов.
Ранее в Иране продлили закрытие воздушного пространства страны до 01:30 мск 16 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию «Восстающий лев», в рамках которой израильские войска наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru