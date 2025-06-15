Иранский футболист «Оренбурга» застрял на родине

В футбольном клубе «Оренбург» сообщили, что у игрока Сахархизана возникли трудности с вылетом и выразили надежду на скорейшее разрешение ситуации.

Иранский футболист выступает за команду с лета 2024 года. В сезоне-2024/2025 он принял участие в 30 матчах во всех турнирах и забил восемь голов.

Ранее в Иране продлили закрытие воздушного пространства страны до 01:30 мск 16 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию «Восстающий лев», в рамках которой израильские войска наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.

