Минниханов: 1 человек погиб, 13 пострадали из-за атаки БПЛА
Один человек погиб, 13 пострадали из-за атаки БПЛА в Татарстане. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.
По информации Минниханова, сегодня, 15 июня, на территорию республики была совершена очередная атака вражескими БПЛА. В ходе ликвидации одного из БПЛА его обломки упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате происшествения погиб один рабочий, пострадали 13 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщил глава республики.
Минниханов добавил, что на месте инцидента возник пожар, который был оперативно ликвидирован соответствующими службами. Он также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил что, беспилотники ВСУ атаковали город Елабуга в Татарстане, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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