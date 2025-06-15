Продюсер фильма «Трудно быть богом» заявил, что план эвакуации из Ирана продумали заранее

По словам Джафарова, организаторы проекта заранее связались с представителями службы безопасности на случай возможных осложнений и продумали действия на маршруте следования группы по местам съёмок.



Как рассказал журналистам сценарист Андрей Золотарев, весь процесс эвакуации занял около двух суток. По его словам, первые сутки ушли непосредственно на эвакуацию, а затем потребовалось ещё некоторое время, чтобы добраться до Азербайджана.



Ранее, в субботу, 14 июня, всех 90 человек, входящих в состав съемочной группы сериала «Трудно быть богом», удалось эвакуировать из Ирана в Азербайджан через сухопутную границу. Первая часть группы, включая продюсера Теймура Джафарова и сценариста Андрея Золотарева, уже прибыла в Москву. Продюсер Фёдор Бондарчук также вернулся в столицу.

В Иране остаются 51 артист Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского. Как сообщили в Министерстве культуры РФ, все музыканты были доставлены из Исфахана в Тегеран и находятся в безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».