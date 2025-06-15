Богомаз: Женщина пострадала при ударе дрона ВСУ по автомобилю
Женщина пострадала при ударе дрона на автомобиль в селе Новоселки Брянской области. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, в результате целенаправленного удара украинского FPV-дрона по движущемуся гражданскому автомобилю ранения получила мирная жительница. По его словам, женщину доставили в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. Он также выразил пожелание скорейшего выздоровления пострадавшей.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что 1 человек погиб, 13 пострадали из-за атаки БПЛА в Елабужском районе Татарстана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru