Богомаз: Женщина пострадала при ударе дрона ВСУ по автомобилю

По информации губернатора, в результате целенаправленного удара украинского FPV-дрона по движущемуся гражданскому автомобилю ранения получила мирная жительница. По его словам, женщину доставили в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. Он также выразил пожелание скорейшего выздоровления пострадавшей.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что 1 человек погиб, 13 пострадали из-за атаки БПЛА в Елабужском районе Татарстана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

