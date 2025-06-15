СМИ: Беспилотники ВСУ атаковали город Елабуга в Татарстане
15 июня 202514:44
Беспилотники ВСУ атаковали город Елабуга в Татарстане. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации Базы, 1 человек погиб и 13 пострадали.
Baza добавляет, что официально данная информация не подтверждена.
Ранее сегодня, 15 июня, в МО РФ сообщили, что за минувшую ночь над территорией России силы ПВО сбили 6 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru