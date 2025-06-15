СМИ: Беспилотники ВСУ атаковали город Елабуга в Татарстане

Беспилотники ВСУ атаковали город Елабуга в Татарстане. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Минобороны: За ночь ПВО сбили 6 дронов ВСУ

По информации Базы, 1 человек погиб и 13 пострадали.

Baza добавляет, что официально данная информация не подтверждена.

Ранее сегодня, 15 июня, в МО РФ сообщили, что за минувшую ночь над территорией России силы ПВО сбили 6 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:БеспилотникиТатарстанРоссия

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