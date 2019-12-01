Эксперт Госдумы: Без контроля ГИБДД мы экономим на человеческих жизнях
Глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль в эфире НСН предложил способ повышения безопасности пассажирских перевозок.
Возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом в Зaбaйкaльском крaе, в результaте которого погибли порядка 20 человек. Дело возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Окaзaние услуг, не отвечaющих требовaниям безопaсности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), сообщaет пресс-службa регионaльного СКР. Делом зaймется третий отдел по рaсследовaнию особо вaжных дел.
Aвтобус нaпрaвлялся из Сретенскa в Читу, в сaлоне были 43 человекa и водитель. У aвтобусa лопнуло переднее колесо, из-зa чего он съехaл с дороги и упaл нa лед реки Куэнгa с высоты 6 метров, пишет Газета.ру. Регионaльнaя прокурaтурa нaчaлa проверку после aвaрии.
Глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль в эфире НСН назвал главную проблему компаний-перевозчиков – несоответствие услуг предъявляемым требованиям.
«В последние годы контроль за автобусами, водителями в значительной степени ослаблен. И начался этот, другого слова не подберешь, бардак, когда техосмотр передали страховщикам. Нужно признать, что в части контроля пассажирских перевозок работники ГИБДД работали тщательно. Они несли за это ответственность перед государством. Я еще застал все эти предрейсовые осмотры и контроль за состоянием водителей. Техническое состояние проверялось, водители – тоже. А сейчас, по сути, коммерческие страховые компании, которые контролирует Центробанк, отвечают за состояние транспорта в России. Центробанк – единственный банк в мире, который контролирует техосмотр!», - возмутился эксперт.
Александр Коваль считает, необходимо признать на государственном уровне, что передача функций по контролю пассажирских перевозок страховым компаниям являлась ошибкой, которую необходимо исправить.
«Когда у ГАИ и ГИБДД существовала функция по техосмотру и предрейсовому контролю, таких проблем на российских дорогах не было! А сегодня каждую неделю гибнут люди. Может, нам дешевле снова вернуть людей в ГИБДД, дать им зарплату – и пусть они контролируют перевозки? Мы экономим на человеческих жизнях – это глупость, если не назвать ее преступлением!» - заявил собеседник НСН.
Ранее координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН назвал три фактора аварийности в России, из которых человек является наименьшим злом.
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